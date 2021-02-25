UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Беларусь превратилась в военный округ России, - разведка Эстонии

Автор: РБК-Украина

Уровень военной интеграции России и Беларуси позволяет говорить о том, что последняя фактически превратилась в российский военный округ. Москва может использовать Беларусь как военный плацдарм.

Об этом говорится в докладе разведки Эстонии.

В частности, в документе говорится, что несмотря на политические и экономические разногласия, Союзное государство России и Беларуси существенно продвинулось в военной интеграции.

При этом со своим географическим расположением Беларусь остается необходимым буфером для России, а ее западная граница добавляет глубины этому стратегическому направлению. Эстонская разведка полагает, что в случае кризиса или войны Россия может использовать Беларусь как плацдарм для развертывания войск. А также заблокировать доступ НАТО к Сувалкскому коридору, которые влияет на воздушное пространство Польши и стран Балтии.

Российские и белорусские вооруженные силы очень похожи с точки зрения организационно-командной структуры. Также отмечается, что большое число нынешних высокопоставленных белорусских офицеров родились за пределами Беларуси и оказались в армии, поскольку служили в Белорусском военном округе до распада СССР.

Разведка Эстонии отмечает, что белорусские офицеры получили образование в советской и российской армии, и, следовательно, они разделяют схожее восприятие угрозы и фундаментальное понимание боевого и оперативного искусства с российским офицерами.

Напомним, ранее сообщалось, что президенты России и Беларуси договорились о дальнейшей координации своих силовых ведомств.

Кроме того, сообщалось, что дорожные карты для интеграции готовы к подписанию.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Российская ФедерацияБеларусьармия
Читайте также
Лукашенко о внешних силах: будем действовать с учетом опыта Украины
Прогноз погоды