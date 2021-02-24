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Путин и Лукашенко договорились о координации усилий силовых ведомств

Новина українською → Москва, Среда 24 февраля 2021 11:40
Путин и Лукашенко договорились о координации усилий силовых ведомств Фото: Александр Лукашенко и Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Анастасия Рокитна

Президенты РФ и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили координацию усилий силовых ведомств двух стран. Путин позитивно оценивает итоги встречи с Лукашенко.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает "РИА Новости".

В ближайшее время состоятся их консультации по вопросу усилий силовых ведомств, сообщил Песков.

"Путин позитивно оценивает итоги встречи с Лукашенко, она была конструктивной", - сказал он.

Издание пишет, что Лукашенко и Путин договорились активизировать работу по линии Минобороны, Минэкономразвития и налоговых служб.

Напомним, Александр Лукашенко заявил, что "дорожные карты" сотрудничества России и Беларуси готовы к подписанию.

Отметим, 22 февраля 2021 года президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко провели переговоры в Москве.

Ранее в сентябре Путин и Лукашенко уже встречались в Сочи. Тогда было достигнуто соглашение о предоставлении Беларуси полуторамиллиардного кредита.

Также тогда состоялся четырехчасовой закрытый разговор Лукашенко с Путиным.

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