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Беларусь объявила Тихановскую в международный розыск

Автор: Игорь Литвиненко

Лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую Беларусь объявила в международный розыск. Она объявлена в розыск по статье о призывах к свержению конституционного строя.

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Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел России, передают "РИА Новости".

В российском МВД подтвердили, что получили запрос на розыск Тихановской по ст. 361 ч. 3 Уголовного кодекса Беларуси (призывы к свержению конституционного строя и действия, направленные на вред нацбезопасности).

При этом в России против нее не возбуждали, а в розыске она находится в соответствии с договорами о помощи между Беларусью и РФ.

Напомним, в начале октября Тихановская попала в базу разыскиваемых лиц Министерства внутренних дел России.

Тогда в штабе белорусской оппозиционерки заявили, что Тихановская не была уведомлена о ситуации.

Также РБК-Украина писало, что днями Тихановская объявила ультиматум Александру Лукашенко. Она дала ему 13 дней, чтобы выполнить три требования:

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  • Он должен объявить об уходе;
  • Насилие на улицах должно остановиться полностью;
  • Все политзаключенные должны быть освобождены.
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Новости Украины международный розыскСветлана Тихановская