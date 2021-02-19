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Байден: защита Украины остается жизненно важной для Европы и США

Автор: Милан Лелич

Защита суверенитета и территориальной целостности Украины является жизненно важной для Европы и США. Кроме того, западный мир должен противостоять попыткам России ослабить Евросоюз и НАТО.

Об этом на Мюнхенской конференции по безопасности, которая проходит в онлайн режиме, заявил президент США Джо Байден.

В частности, он назвал Россию противником, который угрожает свободе даже своего собственного народа.

"(Президент России, - ред.) Путин пытается ослабить европейский проект и НАТО, подорвать трансатлантическое единство. Потому что Кремлю намного проще угрожать отдельным странам, чем вести переговоры с сильным и объединенным трансатлантическим сообществом. Потому отстаивание суверенитета и территориальной целостности Украины остается жизненно важным для Европы и США", - заявил Байден.

По его словам, Кремль атакует западные демократии и пытается "превратить коррупцию в оружие", убеждая всех, что западная система управления столь же коррумпирована, как российская.

"Но мир знает, что это неправда, включительно с самими российскими гражданами", - отметил президент США.

Байден подчеркнул, что в случае с Россией западный мир сталкивается с вызовами другого рода, чем в случае с Китаем, но они являются столь же реальными.

Напомним, ранее Байден заявлял, что США больше не будут уступать агрессивным действиям России.

РБК-Украина писало, что при Байдене формат отношений Украины и США может измениться.

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Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиУкраинаДжозеф Байден
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