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Байден: захист України залишається життєво важливим для Європи і США

Автор: Мілан Лєліч

Захист суверенітету і територіальної цілісності України є життєво важливим для Європи і США. Крім того, західний світ має протистояти спробам Росії послабити Євросоюз і НАТО.

Про це на Мюнхенській конференції з безпеки, яка проходить в онлайн режимі, заявив президент США Джо Байден.

Зокрема він назвав Росію супротивником, який загрожує свободі навіть свого власного народу.

"(Президент Росії, - ред.) Путін намагається послабити європейський проект і НАТО, підірвати трансатлантичну єдність. Тому що Кремлю набагато простіше погрожувати окремим країнам, ніж вести переговори з сильним і об'єднаним трансатлантичним співтовариством. Тому відстоювання суверенітету і територіальної цілісності України залишається життєво важливим для Європи і США", - заявив Байден.

За його словами, Кремль атакує західні демократії та намагається "перетворити корупцію на зброю", переконуючи всіх, що західна система управління така ж корумпована, як російська.

"Але світ знає, що це неправда, включно з самими російськими громадянами", - зазначив президент США.

Байден підкреслив, що у випадку з Росією західний світ стикається з викликами іншого роду, ніж у випадку з Китаєм, але вони є настільки ж реальними.

Нагадаємо, раніше Байден заявляв, що США більше не будуть поступатися агресивним діям Росії.

РБК-Україна писало, що при Байдені формат відносин України і США може змінитися.

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Новини України Сполучені Штати АмерикиУкраїнаДжозеф Байден
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