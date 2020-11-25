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Байден рассказал о первых планах на посту президента

Автор: Анастасия Рокитна

Избранный президент США Джо Байден озвучил планы, которые совершит в первые 100 дней пребывания на посту. Он хочет провести иммиграционную реформу, отменить указы предшественника об окружающей среде.

Об этом он заявил в интервью телеканалу NBC.

Он пообещал направить в Сенат законопроект об иммиграции, который позволит получить гражданство более чем 11 миллионам незарегистрированных людей в Америке. Также он планирует помочь властям штатов в борьбе с COVID-19.

"Я также намерен покончить с некоторыми, я думаю, очень вредными исполнительными указами, которые значительно повлияли на ухудшение климата и сделали нас менее здоровыми, которые подписал президент Трамп", - отметил он.

Избранный президент США не планирует после инаугурации инициировать расследование в отношении Трампа.

Напомним, государственный департамент начал процесс передачи дел избранному президенту Джо Байдену.

Ранее сообщалось, что Трамп распорядился начать процедуру передачи власти.

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Новости Украины Джозеф БайденСоединенные Штаты Америки