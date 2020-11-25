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Помпео заявил о начале процесса передачи власти Байдену

Новина українською → Вашингтон, Среда 25 ноября 2020 03:38
Помпео заявил о начале процесса передачи власти Байдену Фото: Джо Байден (flickr com gageskidmore)
Автор: Инна Собора

Госсекретарь США Майк Помпео во вторник заявил, что Государственный департамент начал процесс передачи дел избранному президенту Джо Байдену. Он отметил, что сделает все, что "требуется согласно закона".

Об этом пишет Reuters.

Процесс передачи дел начался после того, как это разрешила Администрация общих служб (GSA), федеральное агентство, которое должно утвердить смену президента.

"Сегодня мы начали процесс, выполняя решение GSA, и сделаем все, что требуется по закону. Мы добьемся этого", - сказал Помпео.

Ранее сообщалось, что Трамп распорядился начать процедуру передачи власти. Он поручил Управлению общих служб (GSA) и своей команде "делать, что нужно" по первоначальным протоколам для передачи власти Джо Байдену.

Напомним, Белый дом уполномочил управление Национальной разведки пересылать Байдену ежедневную сводку об угрозах национальной безопасности.

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