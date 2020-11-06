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Байден готовится объявить себя избранным президентом, - CNN

Автор: РБК-Украина

По результатам выборов в США кандидат от Демократической партии Джо Байден готовится объявить себя избранным президентом. Ожидается, что он выступит с обращением в ближайшие часы.

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Об этом со ссылкой на источники сообщает CNN.

Сообщается, что Байден выступит с обращением днем или вечером 6 ноября. По данным источников, его команда намерена действовать быстро и объявить о переходном периоде. Также сообщается, что Байден хочет немедленно переключиться в режим избранного президента.

Также CNN отмечает, что команда Байдена в течение несколько месяцев готовила переходный период, однако срочность такого плана объясняется тем, что действующий президент Дональд Трамп ставит под сомнение законность выборов.

Напомним, ранее стало известно, что Байден перехватил лидерство в ключевом штате Пенсильвания, которая может дать ему голоса 20 выборщиков. Промежуточные результаты говорят о том, что США близки к тому, чтобы получить нового президента.

Кроме того, сегодня Байден перехватил лидерство в ключевом штате Джорджия.

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