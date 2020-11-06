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Байден опережает Трампа в Пенсильвании: он получит 20 голосов выборщиков

Новина українською → Пенсильвания, Пятница 06 ноября 2020 15:59
Байден опережает Трампа в Пенсильвании: он получит 20 голосов выборщиков Фото: Джо Байден (flickr.com gageskidmore)
Автор: Юлия Струк

Лидер Демократической партии Джо Байден лидирует в штате Пенсильвания. Там он может получить 20 голосов выборщиков.

Об этом сообщает Fox News.

Байден опережает Трампа в Пенсильвании: он получит 20 голосов выборщиков

На данный момент Байден опережает действующего президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа с результатом 49,5% голосов.

Отметим, промежуточные результаты выборов президента США показывают, что Байден перехватил лидерство в ключевом штате Джорджия. Он уже отрывается от действующего президента Дональда Трампа почти на тысячу голосов.

По последним данным, Байден набирает 49,39%, Трамп - 49,37%.

Так, Джорджия с 16 выборщиками является одним из четырех штатов, которые могут определить победителя выборов президента США. На данный момент из необходимых для победы 270 выборщиков у Трампа 214, а у Байдена - 264.

Как писало РБК-Украина, ранее глава США заявлял, что с "легкостью выигрывает выборы, если учитывать легально поданные голоса". Он также подчеркнул, что исход голосования должен будет решить Верховый суд.

Заявление Трампа уже вызвало критику среди его сторонников в рядах Республиканской партии. Несколько республиканцев отметили, что позиция главы Белого дома вредит Штатам.

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