Баканов: решение СНБО о новых санкциях основывается на материалах СБУ

Решение Совета национальной безопасности и обороны (СБУ) о введении новых санкций основывается, в частности, и на материалах, которыми располагает Служба безопасности Украины. Речь идет о доказательствах финансирования терроризма на Донбассе.

"Сегодня Служба безопасности проводит следственные действия, чтобы задокументировать весь противоправный механизм поставки угля с временно оккупированной территории в РФ и Украину. Таким образом, мы получим подтверждение финансирования террористической деятельности "ЛНР". И как результат - основание для сообщения подозрения представителям компании", - отметил Баканов.

Кроме того, СБУ рекомендовала расширить введенные ранее экономические санкции в отношении владельцев авиакомпаний, которые осуществляют полеты в Российскую Федерацию, и дополнить санкционный перечень еще 5 компаниями.

По словам Баканова, после введения санкций в конце января конечные бенефициары молдавской авиакомпании JET4U S.R.L. и португальской JET4U LDA применяют срочные юридические меры, чтобы обойти наложенные ограничения. В частности, пытаются сменить обслуживающие компании - то есть вводят других юридических лиц.

Также он проинформировал членов СНБО о других направлениях защиты государственной безопасности и противодействия гибридной войне.

"Каждый из нас видит влияние гибридной войны и ее последствия. Поэтому нам надо работать на опережение. В данном случае наша сила - в системных действиях в защиту национальных интересов", - добавил Баканов.