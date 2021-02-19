Баканов: решение СНБО о новых санкциях основывается на материалах СБУ
Решение Совета национальной безопасности и обороны (СБУ) о введении новых санкций основывается, в частности, и на материалах, которыми располагает Служба безопасности Украины. Речь идет о доказательствах финансирования терроризма на Донбассе.
Об этом заявил глава спецслужбы Иван Баканов, комментируя результаты сегодняшнего заседания СНБО, передает сайт СБУ.
"Сегодня Служба безопасности проводит следственные действия, чтобы задокументировать весь противоправный механизм поставки угля с временно оккупированной территории в РФ и Украину. Таким образом, мы получим подтверждение финансирования террористической деятельности "ЛНР". И как результат - основание для сообщения подозрения представителям компании", - отметил Баканов.
Кроме того, СБУ рекомендовала расширить введенные ранее экономические санкции в отношении владельцев авиакомпаний, которые осуществляют полеты в Российскую Федерацию, и дополнить санкционный перечень еще 5 компаниями.
По словам Баканова, после введения санкций в конце января конечные бенефициары молдавской авиакомпании JET4U S.R.L. и португальской JET4U LDA применяют срочные юридические меры, чтобы обойти наложенные ограничения. В частности, пытаются сменить обслуживающие компании - то есть вводят других юридических лиц.
Также он проинформировал членов СНБО о других направлениях защиты государственной безопасности и противодействия гибридной войне.
"Каждый из нас видит влияние гибридной войны и ее последствия. Поэтому нам надо работать на опережение. В данном случае наша сила - в системных действиях в защиту национальных интересов", - добавил Баканов.
Напомним, сегодня Украина ввела санкции против нардепа Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко, а также ряда других бизнесменов, которые причастны к финансированию терроризма.
Кроме того, СНБО поручил вернуть в государственную собственность участок так называемой "трубы Медведчука" - нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление".