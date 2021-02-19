Баканов: рішення РНБО про нові санкції ґрунтується на матеріалах СБУ
Рішення Ради національної безпеки і оборони (СБУ) про введення нових санкцій ґрунтується, зокрема, і на матеріалах, якими володіє Служба безпеки України. Йдеться про докази фінансування тероризму на Донбасі.
Про це заявив голова спецслужби Іван Баканов, коментуючи результати сьогоднішнього засідання РНБО, передає сайт СБУ.
"Сьогодні Служба безпеки проводить слідчі дії, щоб задокументувати весь протиправний механізм постачання вугілля з тимчасово окупованої території до РФ та України. Таким чином, ми отримаємо підтвердження фінансування терористичної діяльності "ЛНР". І як результат - підгрунтя для повідомлення підозри представникам компанії", - зазначив Баканов.
Крім того, СБУ рекомендувала розширити введені раніше економічні санкції щодо власників авіакомпаній, які здійснюють польоти до Російської Федерації, і доповнити санкційний перелік ще 5 компаніями.
За словами Баканова, після введення санкцій в наприкінці січня кінцеві бенефіціари молдовської авіакомпанії JET4U S. R. L. та португальської JET4U LDA вживають термінових юридичніих заходів, щоб обійти накладені обмеження. Зокрема, намагаються змінити обслуговуючі компанії - тобто вводять інших юридичних осіб.
Також він поінформував членів РНБО про інші напрямки захисту державної безпеки і протидії гібридній війні.
"Кожен з нас бачить вплив гібридної війни та її наслідки. Тому нам треба працювати на випередження. В даному випадку наша сила - в системних діях на захист національних інтересів", - додав Баканов.
Нагадаємо, сьогодні Україна ввела санкції проти нардепа Віктора Медведчука і його дружини Оксани Марченко, а також ряду інших бізнесменів, які причетні до фінансування тероризму.
Крім того, РНБО доручила повернути в державну власність ділянку так званої "труби Медведчука" - нафтопродуктопроводу "Самара - Західний напрямок".