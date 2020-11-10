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Россия уже отправила миротворцев в Нагорный Карабах

Новина українською → Вторник 10 ноября 2020 01:56
Россия уже отправила миротворцев в Нагорный Карабах Фото: российские миротворцы выдвинулись в Карабах (скриншот)
Автор: Инна Собора

Россия уже отправила в Нагорный Карабах миротворческий контингент. Соответсвующие договоренности были достигнуты в ночь на 10 ноября.

Об этом сообщает российское агентство ТАСС.

В Минобороны РФ отметили, что миротворцы отправились в Карабах самолетами военно-транспортной авиации Ил-76 с аэродрома Ульяновска. Основной контингента составят подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа.

Напомним, накануне премьер Армении и президенты Азербайджана и РФ подписали совместное заявление о прекращении войны в Нагорном Карабахе с 10 ноября.

Согласно документу, в зону конфликта в Нагорном Карабахе будут введены российские миротворцы.

Ожидается, что вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора развертывается миротворческий контингент РФ в количестве 1960 военнослужащих со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в состав миротворческой миссии войдет российский и турецкий контингент.

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