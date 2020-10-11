Алиев заявил о готовности начать переговоры с Арменией по Карабаху

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о готовности начать переговоры с Арменией по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе. По его словам, азербайджанская сторона всегда выполняла взятые на себя обязательства.

Об этом Алиев сказал в интервью российскому телеканалу РБК.

"Мы привержены своим заявлениям. Азербайджан - это та страна, которая всегда выполняла взятые на себя обязательства. Я всегда говорил, что наша подпись имеет такое же значение, как наше слово", - сказал он.

Азербайджанский лидер добавил, что за столом переговоров нужно увидеть конструктивный подход с армянской стороны, а не "попытки имитации".

"Мы должны за столом переговоров увидеть конструктивный подход с армянской стороны, чтобы они прекратили попытки имитации переговорного процесса, чтобы они воздерживались от провокационных действий, заявлений и были привержены цели нахождения пути урегулирования", - отметил Алиев.

Кроме этого, Алиев заявил, что положительно оценивает итоги переговоров Азербайджана и Армении в Москве касательно урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе.

Как писало РБК-Украина, главы МИД Армении и Азербайджана 9 октября договорились о перемирии в Нагорном Карабахе, которе вступило в силу 10 октября в 12:00 по местному времени. После этого Баку и Ереван обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня.