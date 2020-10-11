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Алієв заявив про готовність почати переговори з Вірменією щодо Карабаху

Автор: Максим Зайченко

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив про готовність почати переговори з Вірменією щодо врегулювання ситуації в Нагірному Карабасі. За його словами, азербайджанська сторона завжди виконувала взяті на себе зобов'язання.

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Про це Алієв сказав в інтерв'ю російському телеканалу РБК.

"Ми віддані своїм заявам. Азербайджан - це країна, яка завжди виконувала взяті на себе зобов'язання. Я завжди говорив, що наш підпис має таке ж значення, як наше слово", - сказав він.

Азербайджанський лідер додав, що за столом переговорів потрібно побачити конструктивний підхід з вірменської сторони, а не "спроби імітації".

"Ми повинні за столом переговорів побачити конструктивний підхід з вірменської сторони, щоб вони припинили спроби імітації переговорного процесу, щоб вони утримувалися від провокаційних дій, заяв і були прихильні меті знаходження шляху врегулювання", - зазначив Алієв.

Крім цього, Алієв заявив, що позитивно оцінює підсумки переговорів Азербайджану і Вірменії у Москві щодо врегулювання конфлікту в Нагірному Карабасі.

Як повідомляло РБК-Україна, глави МЗС Вірменії та Азербайджану 9 жовтня домовилися про перемир'я в Нагірному Карабасі, яке набрало чинності 10 жовтня о 12:00 за місцевим часом. Після цього Баку і Єреван звинуватили один одного в порушенні режиму припинення вогню.

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