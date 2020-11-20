Алексиевич опровергла создание нового координационного совета в Беларуси

Член президиума координационного совета оппозиции Беларуси Светлана Алексиевич опровергла информацию о создании нового совета. По ее словам, прежний продолжает работать.

Об этом она заявила белорусскому "Радио Свобода".

По ее словам, информация о создании нового координационного совета неправдива.

"В координационный совет зачислено много новых людей, есть руководящий орган. Все наше движение продолжает работать. И были такие новые люди… И другие люди заходят туда, но эти имена не оглашаются", - отметила она.

В пресс-службе координационного совета заявили, что структура продолжает работать, изменений в его работе нет.

Напомним, ранее Алексиевич в интервью Spiegel заявила, что координационного совета больше нет, поскольку его членов либо арестовали, либо изгнали из страны. Она отметила, что был создан новый, имена членов которого не разглашаются.

Отметим, сегодня президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в Киеве якобы действует центр американских спецслужб.