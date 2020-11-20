Оппозиция Беларуси создала новый координационный совет

Белорусская оппозиция создала новый координационный совет. Прежний перестал действовать, поскольку его члены были арестованы или изгнаны из страны.

Об этом в интервью немецкому Spiegel рассказала член президиума предыдущего координационного совета Светлана Алексиевич.

По ее словам, координационного совета больше нет.

"Его члены либо были, либо находятся в тюрьме, или были изгнаны из страны или бежали. Создан новый совет, имена его членов держатся в секрете для их защиты. Общение ведется через социальные сети" - отметила она.

Напомним, Алексиевич выехала из Беларуси в конце сентября, она была единственным членом президиума координационного совета на свободе внутри страны. Тогда ее представители заявляли, что ее отъезд не связан с уголовным преследованием членов президиума.

В том же месяце координационный совет заявил, что тайная инаугурация президента Александра Лукашенко свидетельствовала о прекращении его полномочий в качестве главы государства.

Координационный совет создавали для обсуждения передачи власти от Лукашенко оппозиционерке Светлане Тихановской, которую считают победителем президентских выборов в Беларуси.