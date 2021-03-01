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Адміністрація Байдена введе нові санкції проти Росії цього тижня, - CNN

Новость на русском → Вашингтон, Понеділок 01 березня 2021 18:23
Адміністрація Байдена введе нові санкції проти Росії цього тижня, - CNN Фото: Джо Байден (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

Адміністрація президента США Джо Байдена готується ввести санкції проти Росії у зв'язку з отруєнням і переслідуванням опозиціонера Олексія Навального цього тижня. Американські санкції будуть синхронізовані з європейськими.

Про це пише CNN з посиланням на джерела в адміністрації.

Повідомляється, що введення санкцій буде проходити за погодженням з Європейським союзом. Заходи і терміни уточнять офіційні особи США і ЄС в найближчі дні.

Ці санкції стануть першими заходами щодо Росії, які будуть введені за Байдена. Очікується, що вони зададуть тон політиці Вашингтона щодо Москви.

За словами джерел, адміністрація Байдена прагне послати "рішучий сигнал" про права людини і важливість дій разом з союзниками при дотриманні цих санкцій. Крім того, найближчими тижнями є плани щодо вирішення більш широкого кола проблем, з якими стикається Росія.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Європейський союз завтра представить нові санкції проти Росії через Навального.

Також минулого тижня Україна передала ЄС нові списки для введення санкцій проти Росії.

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