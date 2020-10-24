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Арахамия заявил о слежке за ним, в полиции планируют открыть дело

Новина українською → Киев, Суббота 24 октября 2020 15:51
Арахамия заявил о слежке за ним, в полиции планируют открыть дело Фото: Давид Арахамия (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что выявил под колесами своего автомобиля устройство для слежения. В полиции решается вопрос об открытии дела.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщили в пресс-службе полиции Киева.

По словам Арахамии, около 13:25 после того, как нардеп приехал на работу, сработал датчик давления шин его автомобиля.

"Вышел из машины и осмотрел колеса, под задним правым колесом обнаружил небольшой сверток. Вызвал полицию, работает бригада взрывотехников. По предварительным данным устройство слежения", - написал он в Facebook.

В полиции сообщили, что уже были проведены первоочередные следственные действия.

"Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований", - сообщили в полиции.

Напомним, в середине августа в Броварах произошел поджог автомобиля программы журналистских расследований "Схемы". Тогда журналисты заявили, что за автомобилем велась слежка. При этом правоохранители факт слежки опровергли.

Также сообщалось, что Служба безопасности Украины разоблачила преступную группировку из почти 100 человек. В ее состав входили как бывшие, так и нынешние правоохранители. Банда занималась незаконной прослушкой, рейдерством, а также готовила провокации на выборах в Донецкой области.

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