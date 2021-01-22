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Смертельный пожар в Харькове и увольнение замминистра за пьяное вождение: новости за 21 января

Новина українською → Пятница 22 января 2021 08:30
Смертельный пожар в Харькове и увольнение замминистра за пьяное вождение: новости за 21 января Коллаж РБК-Украина
Автор: РБК-Украина

В Харькове пожар в частном доме престарелых унес жизни 15 людей, заместителя министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Виталия Немилостивого уволили из-за скандала с полицией, Европейский парламент принял резолюцию по аресту российского оппозиционера Алексея Навального. Подробнее о том, что произошло в четверг, 21 января – в материале РБК-Украина

В Харькове горел дом престарелых, 15 человек погибли

В Харькове произошел пожар в частном доме престарелых. Погибло 15 человек, более 10 пострадавших госпитализированы. По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с электроприборами.

Харьковская областная прокуратура сообщила о задержании трех подозреваемых в нарушении норм пожарной безопасности

После пожара в доме престарелых стало известно, что он вообще не существует по документам. В частности, его нет на городских планах Харькова.

Заместителя Уруского уволили после скандала с полицией

Кабинет министров уволил заместителя министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Виталия Немилостивого из-за скандала с полицией.

Сообщается, что ночью в Киеве на улице Жилянской правоохранители остановили автомобиль Mercedes, водитель которого нарушил правила дорожного движения и был пьян. Водитель заявил патрульным, что он - заместитель министра по вопросам стратегических отраслей и промышленности Украины. Потом он сказал, что уходит с места, а на просьбу остановиться начал угрожать своей должностью.

ЕС анонсировал всеобъемлющий пересмотр Соглашения об ассоциации

Президенты Совета Европы и Еврокомиссии - Шарль Мишель и Урсула фон дер Ляйен - анонсировали всеобъемлющий пересмотр Соглашения об ассоциации Украины с ЕС. Пересмотр соглашения начнется уже в 2021 году. Об этом сообщает Офис президента Украины.

О планах по пересмотру Соглашения об ассоциации лидеры ЕС известили украинского президента Владимира Зеленского в письме по итогам 22-го саммита Украина-ЕС, который состоялся 6 октября 2020 года.

На Донбассе от выстрела снайпера погиб украинский военный

В четверг, 21 января, на Донбассе погиб украинский военный. Позиции Вооруженных сил Украины обстреляли из снайперского оружия. Об этом сообщили в Командовании морской пехоты.

В целом в четверг, 21 января, на Донбассе незаконные вооруженные формирования Российской Федерации дважды нарушили режим прекращения огня.

Конец локдауна: как будут работать учреждения образования с 25 января

В Украине с 25 января опять начнут действовать ограничения "оранжевой зоны" карантина. Уже с понедельника ученики украинских школ смогут вернуться за парты. Об этом сообщил Министерство образования и науки Украины.

Как напомнили в министерстве, с понедельника свои двери вновь откроют заведения общего среднего, внешкольного и специализированного художественного образования. Университеты и ПТУ можно будет посещать только группами из не более 20 человек.

Киевводоканал заявил об обысках в главном офисе

Компания "Киевводоканал" заявила, что в ее главный офис пришли с обысками. Следственные действия проводили сотрудники столичного управления Службы безопасности Украины.

Позже стало известно, что правоохранители расследуют взяточничество.

Двойной теракт произошел в центре Багдада, десятки погибших

21 января в центре Багдада (Ирак) произошел двойной теракт на оживленном рынке. На данный момент известно о гибели 28 человек, еще 73 получили ранения. Предполагается, что число погибших может возрасти, поскольку некоторые раненые находятся в критическом состоянии.

Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство". Местная власть назвала инцидент возможной признаком возрождения "Исламского государства".

ЕП принял резолюцию по Навальному. Призывает к санкциям и остановке "Северного потока-2"

Европейский парламент принял резолюцию по аресту российского оппозиционера Алексея Навального. В ней содержатся призывы к расширению санкций против России, а также к остановке строительства газопровода "Северный поток-2". Об этом говорится в сообщении на сайте ЕП.

В резолюции говорится, что причастные к аресту Навального люди из ближайшего окружения президента России Владимира Путина должны быть наказаны санкциями. А российский капитал сомнительного происхождения не должен приветствоваться в ЕС.

Украину ждет аномальная весна: синоптик ошарашил прогнозом

Весна 2021 в Украине будет аномальной и поздней. Температуры этого сезона будут такие же, как зимой. Такой неутешительный прогноз озвучил народный синоптик Леонид Горбань.

Синоптик отметил, что в марте в Украине могут быть существенные осадки - снег, дождь. Во второй половине месяца потеплеет, но май будет непривычно холодным. Горбань считает, что настоящая весна придет в конце апреля, однако позже также вероятно похолодание с дождями. Также он сообщил, что вполне вероятно, что в конце мая будет очень жарко, а потом снова похолодает.

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