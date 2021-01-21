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Боевики дважды нарушили "тишину". Силы ООС подавили вражеские беспилотники

Новина українською → Донбасс, Четверг 21 января 2021 18:23
Боевики дважды нарушили "тишину". Силы ООС подавили вражеские беспилотники Фото: украинский военный (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: РБК-Украина

В четверг, 21 января, на Донбассе незаконные вооруженные формирования Российской Федерации дважды нарушили режим прекращения огня. При этом ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Об этом сообщает пресс-центр командования ООС.

Так, недалеко от населенного пункта Красногоровка боевики открывали огонь из автоматического и станковой гранатометов и стрелкового оружия.

"На обстрелы противника украинские военнослужащие оказали адекватный ответ", -- говорится в сообщении.

Кроме того, вблизи Марьинки и Красногоровки украинские военные выявили пролет вражеских беспилотников типа "квадрокоптер" с пересечением линии разграничения. Оба летательных аппарата были подавлены украинскими средствами РЭБ.

"О факте нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ. Боевых потерь среди наших защитников нет", - говорится в сообщении.

Напомним, за минувшие сутки, 20 января, боевики дважды обстреливали украинские позиции на Донбассе. В результате вражеских обстрелов один украинский военный получил ранения.

Кроме того, Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала снижение количества обстрелов на Донбассе.

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