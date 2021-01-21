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Двойной теракт произошел в центре Багдада, десятки погибших

Новина українською → Багдад, Четверг 21 января 2021 11:59
Двойной теракт произошел в центре Багдада, десятки погибших Фото: в Багдаде произошел двойной теракт (skypressiq net)
Автор: РБК-Украина

В центре Багдада (Ирак) произошел двойной теракт на людном рынке. На данный момент известно о гибели 28 человек, еще 73 получили ранения.

Об этом заявил руководитель департамента гражданской обороны Ирака Кадхим Салман Бохан, передает rudaw.net.

По его словам, инцидент произошел на людном рынке на центральной площади Таяран. Предполагается, что число погибших может возрасти, поскольку некоторые раненые находятся в критическом состоянии.

Пока ни одна из террористических организаций не взяла на себя ответственность за теракт.

Как уточнил пресс-секретарь армии Ирака Йехия Расул, два террориста-смертника подорвали себя, когда их преследовали силы безопасности в столичном районе Баб-эль-Шарджи.

Напомним, последние теракты в Багдаде с массовыми жертвами произошли несколько лет назад. В частности, в ноябре 2018 произошла серия взрывов, в результате которых погибли 8 человек.

В том же месяце в городе Тикрит взорвалась бомба в автомобиле, в результате 5 человек погибли и 16 были ранены.

В мае 2019 года на юге Ирака подорвали автобус с солдатами шиитской военизированной группы, что привело к гибели по меньшей мере 7 человек, еще 26 получили ранения.

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