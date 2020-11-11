Перемирие в Карабахе и украинский план по Донбассу: новости за 10 ноября

Украинский план действий по Донбассу взят за основу в Трехсторонней контактной группе, в Украине закрыли дело против Байдена, премьер-министр Армении Никол Пашинян объяснил, почему подписал соглашение о перемирии в Нагорном Карабахе. Подробнее о том, что произошло во вторник, 10 ноября, - в материале РБК-Украина

Украинский план по Донбассу взят в ТКГ за основу

Украинский план действий по Донбассу взят за основу в Трехсторонней контактной группе (ТКГ). Однако пока рано еще говорить о результатах. Об этом говорится в сообщении украинской делегации в ТКГ в Telegram.

Сообщается, что сегодня на заседании политической подгруппы обсудили украинский "План действий". При этом российская сторона заявила, что якобы украинская делегация обещала одобрение этого плана в Верховной раде. Переговоры вернулись в конструктивное русло после того, как делегация заявила, что может давать только рекомендации.

Зеленский провел телефонный разговор с Меркель

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель. В нем обсуждали темы "Нормандской четверки".

Также Зеленский попросил правительство Германии помочь в вопросе поставок вакцины от коронавируса разработки BioNTech и Pfizer. Он надеется, что интерес Украины учтут в этом вопросе.

Президент приветствовал прорыв при разработке вакцины немецкой фирмой BioNTech и американской Pfizer.

В Украине закрыли дело против Байдена, открытое по заявлению Шокина

Полиция и Офис генерального прокурора Украины закрыли уголовное производство о якобы вмешательстве в работу генпрокурора со стороны экс-вице-президента США Джо Байдена. Дело было открыто по заявлению бывшего генпрокурора Виктора Шокина. Об этом РБК-Украина сообщил источник в правоохранительных органах.

"Да, производство было закрыто еще в сентябре из-за отсутствия события преступления", - рассказал источник издания в правоохранительных органах.

Пашинян объяснил, почему подписал соглашение о перемирии в Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал соглашение о перемирии в Нагорном Карабахе после рекомендаций со стороны армянских Вооруженных сил. В Армении наблюдались проблемы с мобилизацией резерва для продолжения боевых действий. Об этом Пашинян заявил во время видеообращения к народу утром, 10 ноября.

"Армия говорила, что нужно остановиться. Потому что у нас есть вопросы, перспектив их решения нет, либо ресурс оказался исчерпан", - сказал Пашинян.

Подробнее о ситуации в Нагорном Карабахе и о последствиях карабахской войны для всех ее участников читайте в материале РБК-Украина.

У Порошенко умерла теща

Сегодня, 10 ноября, у пятого президента Украины Петра Порошенко умерла теща - Людмила Переведенцева. Она болела коронавирусом.

Об этом сообщил сам Порошенко в Telegram.

В пятницу в эфире одного из телеканалов Порошенко рассказал, что его теща находится в тяжелом состоянии.

Кернес нашелся: появилось свежее фото мэра Харькова

Появилась новая фотография Геннадия Кернеса из больницы. В данное время он проходит лечение в одном из крупнейших госпиталей в Европе Шарите, который находится в Берлине. Фотографию с мэром Харькова опубликовал бизнесмен Павел Фукс в своем Telegram-канале.

"Передаю привет всем харьковчанам! И отдельный привет всем, кто меня потерял", - заявил глава Харькова.

Напомним, что 9 ноября появилась информация, что правоохранители открыли дело о возможном исчезновении переизбранного мэра Харькова.

В Украине циркулирует несколько штаммов COVID-19: врач рассказала о повторных заражениях

Врач-пульмонолог, заведующая инфекционным отделением Киевской городской клинической больницы № 17 Светлана Гук рассказала, что в Украине сейчас циркулирует несколько штаммов коронавируса и человек может повторно заразиться как в тяжелой, так и легкой форме.

Врач рассказала, что она уже дважды инфицировалась COVID-19 и предупредила, что этот вирус постоянно мутирует. Она отметила, что в первый раз переболела с классическими симптомами – высокой температурой, сильной слабостью. А вот во второй раз было намного легче.