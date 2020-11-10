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Зеленский провел телефонный разговор с Меркель: затронули тему "Нормандии"

Новина українською → Киев, Вторник 10 ноября 2020 17:10
Зеленский провел телефонный разговор с Меркель: затронули тему "Нормандии" Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Роман Тверденко

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель. В нем обсуждали темы "Нормандской четверки".

Об этом президент сообщил в Twitter.

Он заявил о важности поддержки Германией, а также Францией мирных инициатив Украины.

"Был очень рад слышать канцлера Меркель. Украина благодарна Германии и Франции за поддержку наших мирных инициатив. Важно продолжать переговоры в "Нормандской четверке", - написал президент.

Также Зеленский пожелал Германии успешной борьбы с коронавирусом.

Напомним, на прошлой неделе украинская делегация в ТКГ представила пять главных пунктов "плана действий по Донбассу".

Как объяснил в интервью РБК-Украина вице-премьер-министр Алексей Резников, украинский план урегулирования на Донбассе войдет пункт о том, что Россия должна отменить указы об упрощенном получении гражданства.

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