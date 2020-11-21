Очередной антирекорд по коронавирусу и смена главы Минэнерго: новости за 20 ноября

В Украине за сутки коронавирусом заразились 14 575 человек, В Харькове произошел взрыв, Кабмин сменил главу Министерства энергетики. Подробнее о том, что произошло в пятницу, 20 ноября, - в материале РБК-Украина

Коронавирус в Украине: последние новости

Кабмин сменил главу Министерства энергетики

Кабинет министров на внеочередном заседании 20 ноября освободил Ольгу Буславец от исполнения обязанностей министра энергетики и защиты окружающей среды. Вместо нее назначен Юрий Николаевич Бойко.

Об этом написал представитель правительства в Верховной раде Василий Мокан на своей странице в Facebook.

ЕСПЧ принял сторону Украины в деле о выплате пенсий в ОРДЛО

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял сторону Украины в деле о выплате пенсий в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Иск заявителей был признан неприемлемым.

Как отметил замминистра юстиции Украины - уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лищина, иск подала группа пенсионеров из оккупированного Луганска. Ранее они оспорили в украинских судах постановление Кабмина № 595, которое остановило выплату пенсий на территории, неподконтрольной правительству.

Под Львовом в военном госпитале взорвался кислород для пациентов с COVID-19, - Садовый

Во Львовском областном госпитале ветеранов войн и репрессированных, который находится в Винниках, произошла нештатная ситуация с кислородом. Мэр Львова Андрей Садовой сообщил, что причиной аварии в системе подачи кислорода мог стать взрыв при заправке.

Пациентов госпиталя перевели в другие больницы.

Лондонский аэропорт "Хитроу" начнет принимать рейсы из Киева

Лондонский аэропорт "Хитроу" согласился принимать авиарейсы из Киева. Первые рейсы в аэропорт "Хитроу" начнутся уже в следующем месяце. Об этом сообщил посол Украины в Британии Вадим Пристайко.

По словам посла, в пятницу, 20 ноября, завершились переговоры между Украиной и администрацией крупнейшего британского аэропорта.

В Харькове произошел взрыв, введена полицейская спецоперация

В Слободском районе Харькова произошел взрыв. В результате мужчине ампутировало руку.

В полицию поступило сообщение от женщины, что в квартиру пришел ее бывший муж и угрожает гранатой. На тот момент в квартире была сестра женщины и ребенок 5 лет. В действие была введена специальная полицейская операция "Гром".

В пресс-службе полиции сообщили, что в результате происшествия пострадал только мужчина. Однако местное издание Newsroom сообщило, что также пострадала женщина, у нее многочисленные осколочные ранения.

Доллар может упасть на 20% с восстановлением мировой экономики, - FT

Американский доллар может упасть на 20% уже в следующем году. Аналитики считают, что резкое падение будет спровоцировано появлением вакцины от COVID-19 и последующим восстановлением мировой экономики. Об этом пишет Financial Times.

Издание пишет, что аналитики с Уолл-стрит допускают падение курса доллара в 2021 году после появления вакцины, поскольку в мировую экономику вернется уверенность. Они отмечают, что доллар пользуется спросом во время стресса, что отражает его традиционное значение для инвесторов и вкладчиков.

В Тбилиси вооруженный мужчина взял в заложники 9 человек

В пятницу, 20 ноября, в Тбилиси неизвестный мужчина захватил помещение финансового учреждения на проспекте Церетели. Злоумышленник взял в заложники девять человек, которые находились в помещении.

Позже в соцсетях распространили видеозаписи с нападавшим. Злоумышленник, который захватил заложников в Тбилиси, выдвинул ряд требований. В частности, он требовал запретить азартные игры.

Правоохранители освободили всех заложников в ходе переговоров. После этого полиция задержала и самого злоумышленника.

ЦИК Молдовы объявил о победе Санду на выборах

Центральная избирательная комиссия Молдовы объявила Майю Санду победителем выборов президента. Документы с итогами выборов передадут на утверждение в Конституционный суд. Об этом на заседании ЦИК заявил глава комиссии Дорин Чимил.

"Избранным президентом признается кандидат Майя Санду, выдвинутая "Партией действия и солидарности", которая получила больше всего голосов в свою поддержку - 943 006", - заявил он.

Лукашенко заявил о наличии центра американских спецслужб в Киеве

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что в Киеве якобы действует центр американских спецслужб. Наличие такого центра, по его словам, подтвердила разведка. Об этом он заявил на встрече с работниками завода "Гомсельмаш".

Также Лукашенко пожаловался, что его режим "сейчас терзают", и подчеркнул, что против него работают мощнейшие спецслужбы мира.