Очередной антирекорд по коронавирусу и смена главы Минэнерго: новости за 20 ноября
В Украине за сутки коронавирусом заразились 14 575 человек, В Харькове произошел взрыв, Кабмин сменил главу Министерства энергетики. Подробнее о том, что произошло в пятницу, 20 ноября, - в материале РБК-Украина
Коронавирус в Украине: последние новости
- В Украине за сутки заразились коронавирусом 14 575 человек. Больше всего случаев в Киеве.
- Министр здравоохранения Максим Степанов назвал условие, при котором министерство будет требовать от правительства введения более жесткого карантина в Украине. Локдаун потребуют, когда ежедневно будут фиксировать 30 тысяч больных.
- Министерство здравоохранения Украины обновило список стран "красной" и "зеленой" зон. Сейчас самая плохая эпидемиологическая ситуация в 39 странах.
- Власти Одессы передумали бойкотировать карантин выходного дня. Городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решила ввести предложенные правительством ограничения.
- Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия ушел на самоизоляцию из-за подозрения на COVID-19. Он сдал два теста на коронавирус, один из которых положительный.
- В Офисе президента допускают, что госпитали для пациентов с COVID-19 развернут на базе санаториев. Ожидается, что данную инициативу начнут реализовывать в ближайшие недели.
- Всемирная организация здравоохранения рекомендует не использовать препарат "Ремдесивир" для пациентов с COVID-19 независимо от тяжести заболевания. Эксперты заявили, что в настоящее время "нет доказательств того, что препарат улучшает состояние пациентов".
- Концерн Biontech и Pfizer подали в США запрос о регистрации вакцины от коронавируса. Вакцина показала 95% эффективности.
Кабмин сменил главу Министерства энергетики
Кабинет министров на внеочередном заседании 20 ноября освободил Ольгу Буславец от исполнения обязанностей министра энергетики и защиты окружающей среды. Вместо нее назначен Юрий Николаевич Бойко.
Об этом написал представитель правительства в Верховной раде Василий Мокан на своей странице в Facebook.
ЕСПЧ принял сторону Украины в деле о выплате пенсий в ОРДЛО
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял сторону Украины в деле о выплате пенсий в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Иск заявителей был признан неприемлемым.
Как отметил замминистра юстиции Украины - уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лищина, иск подала группа пенсионеров из оккупированного Луганска. Ранее они оспорили в украинских судах постановление Кабмина № 595, которое остановило выплату пенсий на территории, неподконтрольной правительству.
Под Львовом в военном госпитале взорвался кислород для пациентов с COVID-19, - Садовый
Во Львовском областном госпитале ветеранов войн и репрессированных, который находится в Винниках, произошла нештатная ситуация с кислородом. Мэр Львова Андрей Садовой сообщил, что причиной аварии в системе подачи кислорода мог стать взрыв при заправке.
Пациентов госпиталя перевели в другие больницы.
Лондонский аэропорт "Хитроу" начнет принимать рейсы из Киева
Лондонский аэропорт "Хитроу" согласился принимать авиарейсы из Киева. Первые рейсы в аэропорт "Хитроу" начнутся уже в следующем месяце. Об этом сообщил посол Украины в Британии Вадим Пристайко.
По словам посла, в пятницу, 20 ноября, завершились переговоры между Украиной и администрацией крупнейшего британского аэропорта.
В Харькове произошел взрыв, введена полицейская спецоперация
В Слободском районе Харькова произошел взрыв. В результате мужчине ампутировало руку.
В полицию поступило сообщение от женщины, что в квартиру пришел ее бывший муж и угрожает гранатой. На тот момент в квартире была сестра женщины и ребенок 5 лет. В действие была введена специальная полицейская операция "Гром".
В пресс-службе полиции сообщили, что в результате происшествия пострадал только мужчина. Однако местное издание Newsroom сообщило, что также пострадала женщина, у нее многочисленные осколочные ранения.
Доллар может упасть на 20% с восстановлением мировой экономики, - FT
Американский доллар может упасть на 20% уже в следующем году. Аналитики считают, что резкое падение будет спровоцировано появлением вакцины от COVID-19 и последующим восстановлением мировой экономики. Об этом пишет Financial Times.
Издание пишет, что аналитики с Уолл-стрит допускают падение курса доллара в 2021 году после появления вакцины, поскольку в мировую экономику вернется уверенность. Они отмечают, что доллар пользуется спросом во время стресса, что отражает его традиционное значение для инвесторов и вкладчиков.
В Тбилиси вооруженный мужчина взял в заложники 9 человек
В пятницу, 20 ноября, в Тбилиси неизвестный мужчина захватил помещение финансового учреждения на проспекте Церетели. Злоумышленник взял в заложники девять человек, которые находились в помещении.
Позже в соцсетях распространили видеозаписи с нападавшим. Злоумышленник, который захватил заложников в Тбилиси, выдвинул ряд требований. В частности, он требовал запретить азартные игры.
Правоохранители освободили всех заложников в ходе переговоров. После этого полиция задержала и самого злоумышленника.
ЦИК Молдовы объявил о победе Санду на выборах
Центральная избирательная комиссия Молдовы объявила Майю Санду победителем выборов президента. Документы с итогами выборов передадут на утверждение в Конституционный суд. Об этом на заседании ЦИК заявил глава комиссии Дорин Чимил.
"Избранным президентом признается кандидат Майя Санду, выдвинутая "Партией действия и солидарности", которая получила больше всего голосов в свою поддержку - 943 006", - заявил он.
Лукашенко заявил о наличии центра американских спецслужб в Киеве
Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что в Киеве якобы действует центр американских спецслужб. Наличие такого центра, по его словам, подтвердила разведка. Об этом он заявил на встрече с работниками завода "Гомсельмаш".
Также Лукашенко пожаловался, что его режим "сейчас терзают", и подчеркнул, что против него работают мощнейшие спецслужбы мира.