Черговий антирекорд по коронавірусу та зміна глави Міненерго: новини за 20 листопада

В Україні за добу коронавірусом заразилися 14 575 людей, В Харкові стався вибух, Кабмін змінив главу Міністерства енергетики. Детальніше про те, що сталося в п'ятницю, 20 листопада, - в матеріалі РБК-Україна

Коронавірус в Україні:останні новини

Кабмін змінив главу Міністерства енергетики

Кабінет міністрів на позачерговому засіданні 20 листопада звільнив Ольгу Буславець від виконання обов'язків міністра енергетики та захисту навколишнього середовища. Замість неї призначений Юрій Миколайович Бойко.

Про це написав представник уряду у Верховній раді Василь Мокан на своїй сторінці в Facebook.

ЄСПЛ прийняв сторону України у справі про виплату пенсій в ОРДЛО

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) прийняв сторону України у справі про виплату пенсій в окремих районах Донецької і Луганської областей. Позов заявників було визнано неприйнятним.

Як зазначив заступник міністра юстиції - уповноважений у справах ЄСПЛ Іван Ліщина, позов подала група пенсіонерів з окупованого Луганська. Раніше вони оскаржили в українських судах постанову Кабміну № 595, яка зупинила виплату пенсій на території, непідконтрольній уряду.

Під Львовом у військовому госпіталі вибухнув кисень для пацієнтів з COVID-19, - Садовий

У Львівському обласному госпіталі ветеранів війни і репресованих, який знаходиться у Винниках, сталася нештатна ситуація з киснем. Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що причиною аварії в системі подачі кисню міг стати вибух при заправці.

Пацієнтів госпіталя перевели в інші лікарні.

Лондонський аеропорт "Хітроу" почне приймати рейси з Києва

Лондонський аеропорт "Хітроу" погодився приймати авіарейси з Києва. Перші рейси до аеропорту "Хітроу" почнуться вже наступного місяця. Про це повідомив посол України в Британії Вадим Пристайко.

За словами посла, сьогодні завершилися переговори між Україною та адміністрацією найбільшого британського аеропорту.

У Харкові стався вибух, введено поліцейську спецоперацію

У Слобідському районі Харкова стався вибух. В результаті чоловіку ампутувало руку.

У поліцію надійшло повідомлення від жінки, що до квартири прийшов її колишній чоловік та погрожує гранатою. На той момент в квартирі була сестра жінки та дитина 5 років. В дію було введено спеціальну поліцейську операцію "Грім".

В прес-службі поліціі повідомили, що в результаті події постраждав лише чоловік. Однак місцеве видання Newsroom повідомило, що також постраждала жінка, у неї численні осколкові поранення.

Долар може впасти на 20% з відновленням світової економіки, - FT

Американський долар може впасти на 20% вже наступного року. Аналітики вважають, що різке падіння буде спровоковано появою вакцини від COVID-19 і подальшим відновленням світової економіки. Про це пише Financial Times.

Видання пише, що аналітики з Уолл-стріт допускають падіння курсу долара в 2021 році після появи вакцини, оскільки у світову економіку повернеться впевненість. Вони відзначають, що долар користується попитом під час стресу, що відображає його традиційне значення для інвесторів та вкладників.

У Тбілісі озброєний чоловік взяв в заручники 9 осіб

В п’ятницю, 20 листопада, у Тбілісі невідомий чоловік захопив приміщення фінансової установи на проспекті Церетелі. Зловмисник взяв у заручники дев'ятьох осіб, які перебували у приміщенні.

Пізніше в соцмережах поширили відеозаписи з нападником. Зловмисник, який захопив заручників у Тбілісі, висунув ряд вимог. Зокрема, він вимагав заборонити азартні ігри.

Правоохоронці звільнили всіх заручників в ході переговорів. Після цього поліція затримала й самого зловмисника.

ЦВК Молдови оголосила про перемогу Санду на виборах

Центральна виборча комісія Молдови оголосила Майю Санду переможцем виборів президента. Документи з підсумками виборів передадуть на затвердження до Конституційного суду. Про це на засіданні ЦВК заявив голова комісії Дорін Чіміл.

"Обраним президентом визнається кандидат Майя Санду, висунута "Партією дії і солідарності", яка отримала найбільше голосів на свою підтримку - 943 006", - заявив він.

Лукашенко заявив про наявність центру американських спецслужб у Києві

Президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає, що в Києві нібито діє центр американських спецслужб. Наявність такого центру, за його словами, підтвердила розвідка. Про це він заявив на зустрічі з працівниками заводу "Гомсільмаш".

Також Лукашенко поскаржився, що його режим "зараз мучать", і підкреслив, що проти нього працюють найпотужніші спецслужби світу.