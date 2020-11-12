Общенациональный карантин в Украине и парламентский кризис в Армении: новости за 11 ноября

В Украине вводят карантин выходного дня, спикер Верховной рады Дмитрий Разумков и вице-премьер-министр Алексей Резников заразились коронавирусом, оппозиция Армении заявила о парламентском кризисе. Подробнее о том, что произошло в среду, 11 ноября, - в материале РБК-Украина

В Украине вернули общенациональный карантин и ввели карантин выходного дня

Кабинет министров принял решение об усилении карантинных ограничений в Украине из-за коронавируса. Принято постановление Минздрава.

В стране вводят карантин выходного дня, который начнет работать уже со следующих выходных.

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, каким заведениям будет разрешено работать во время карантина выходного дня.

Разумков и Резников заразились коронавирусом

Глава Верховной рады Дмитрий Разумков заразился коронавирусом. Спикер отправился на самоизоляцию.

Также положительный ПЦР-тест получил вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников. На самоизоляцию он ушел еще вечером понедельника, 9 ноября, но результат теста получил только 11 ноября.

Дело против Семочко закрыто, журналистов обязали опровергнуть обвинения

Голосеевский районный суд Киева обязал журналистов опровергнуть информацию о преступных действиях бывшего первого заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко. Дело против Семочко закрыли. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на материалы суда.

В сентябре суд рассмотрел иск Семочко к журналистам проекта "Бигус Инфо", которые обнародовали информацию об имуществе и российских паспортах родственников Семочко, а также его незаконных действиях в экономическом департаменте СБУ.

Алиев заявил о завершении войны в Карабахе: Азербайджан победил

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о завершении войны в Нагорном Карабахе. По его словам, Азербайджан одержал победу в Карабахской войне. Об этом Алиев заявил на встрече с военнослужащими.

"Отечественная война окончена. Азербайджан одержал блестящую победу в этой войне, наши земли были освобождены от оккупации, мы изгнали оккупантов с наших земель", - сообщил президент Азербайджана.

Оппозиция Армении заявила о парламентском кризисе

В среду, 11 ноября, в Армении прошли протесты, которые сопровождались массовыми задержаниями. Демонстранты несогласны с капитуляцией в Нагорном Карабахе. Оппозиция сформировала "Комитет национального спасения".

На протестах оппозиция потребовала запустить процесс импичмента премьер-министра Никола Пашиняна. Однако парламент Армении не смог проголосовать вопрос об отставке Пашиняна. Не было кворума для проведения заседания. Оппозиция Армении заявила о парламентском кризисе.

Ночные морозы до -8, но без снега: синоптики дали прогноз до конца недели

До конца текущей недели по всей территории Украины ожидается дневная температура 0-5 градусов тепла. При этом ночная температура упадет до 0-5 градусов мороза. Об этом РБК-Украина сказал начальник отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Владислав Билык.

В то же время Укргидрометцентр пока не ожидает первого снега в Украине. "Не будет первого снега на этой неделе. Поле повышенного давления и без осадков. Кое-где туманы в утренние часы", - сказал он.