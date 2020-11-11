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Оппозиция Армении требует импичмент Пашиняна, ему дали время до полуночи

Новина українською → Ереван, Среда 11 ноября 2020 16:46
Оппозиция Армении требует импичмент Пашиняна, ему дали время до полуночи Фото: Никол Пашинян (facebook.com/tv360)
Автор: РБК-Украина

На протестах в Армении оппозиция потребовала запустить процесс импичмента премьер-министра Никола Пашиняна. Ему дают время до полуночи для добровольной отставки.

Об этом сообщает armeniasputnik.

Сообщается, что на акции в Ереване депутат от фракции "Процветающая Армения" Наира Зограбян заявила, что правящий блок якобы просил оппозицию начать процесс свержения Пашиняна.

"Не надо ждать последней минуты. Мы ждем вас всех в здании Национального собрания", - сказала она.

Отметим, правящий блок "Мой шаг" имеет 88 мандатов из 132, поэтому голосов оппозиции будет недостаточно для запуска процедуры импичмента. В то же время протестующие дают Пашиняну время до полуночи для добровольной отставки. Если он не уйдет, то будет созвано внеочередное заседание парламента.

Кроме того, депутатам от "Моего шага" дают время до 12:00 завтрашнего дня, чтобы определиться с позицией. В противном случае оппозиция перейдет к дальнейшим действиям.

Напомним, сегодня протесты в Армении сопровождались массовыми задержаниями. Демонстранты несогласны с капитуляцией в Нагорном Карабахе и требуют отставки Пашиняна.

Оппозиция уже сформировала "Комитет национального спасения".

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