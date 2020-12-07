В Кабмине сказали, когда ожидать жесткий карантин, а в Украину идут морозы: новости за выходные

Кабмин готовит перечень ограничений для жесткого карантина, в Кривом Роге прошли выборы мэра, в Украину идут морозы. Подробнее о том, что произошло на выходных, 5-6 декабря, - в материале РБК-Украина

Жесткий карантин придется вводить в январе, - Шмыгаль

Кабинет министров будет вынужден ввести жесткий карантин в Украине в январе. Полный перечень ограничений представят на заседании правительства 9 декабря. Об этом в Facebook сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, карантин выходного дня стабилизировал эпидемическую ситуацию и разгрузил медицинскую систему. На этой неделе трижды количество выздоровевших превышало количество новых больных.

Кто победил на выборах мэра Кривого Рога: данные экзит-полов

Результаты экзит-полов на выборах мэра Кривого Рога говорят о победе обоих кандидатов. В одном победил Константин Павлов, в другом - Дмитрий Шевчик. Об этом свидетельствуют результаты экзит-полов от "Центра исследования развития территорий" и по заказу фонда "Украинская политика".

По данным опроса "Центра исследования развития территорий", у кандидата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Павлова 58,86% голосов, а у Дмитрия Шевчика от "Слуги народа" - 41,14%. По их результатам, побеждает Константин Павлов.

Украина может предложить отключить РФ от международной платежной системы, - Кравчук

Если Россия не будет делать никаких шагов навстречу по Донбассу, Украина может настоять на усилении санкций против Москвы. Речь идет о предложении отключить Россию от международной платежной системы. Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию на Донбассе Леонид Кравчук.

По его словам, Украина будет оценивать ситуацию в переговорном процессе уже в конце года.

Под Киевом нашли убитым известного музыканта: задушили из-за квартиры

Известный музыкант Александр Деревянко, который пропал без вести в Киеве еще 22 ноября, был обнаружен убитым. Тело 65-летнего аранжировщика нашли со следами насильственной смерти в Борисполе в одном из гаражных кооперативов.

Сообщается, что уже были задержаны подозреваемые в убийстве. Это двое парней, один из которых снимал гараж, в котором и было обнаружено тело музыканта. Также выяснилось, что этого молодого человека Деревянко обучал игре на гитаре. Правоохранители предполагают, что парни пошли на убийство с целью заполучить квартиру музыканта, которую планировали продать, подделав документы.

SpaceX запустила на МКС грузовой корабль Dragon 2

Компания SpaceX успешно запустила грузовой корабль Dragon 2 для доставки груза на Международную космическую станцию (МКС). Корабль стартовал с со стартового комплекса LC-39A в Космическом центре Кеннеди на мысе Канаверал, штат Флорида.

Dragon 2 вылетел с 2972 кг грузов, из которых 1882 кг в герметичном отсеке. Среди него 364 килограмма различных принадлежностей для экипажа МКС, оборудование для станции, 120 кг оборудования для выхода в открытый космос, 46 кг комплектующих для компьютеров. Также в грузе 24 кг принадлежностей для российских космонавтов.

Трамп заявил о нежелании ждать новых выборов, чтобы вернуться в Белый дом

Дональд Трамп, выступая в субботу перед сторонниками в штате Джорджия, заявил, что не хочет ждать следующих выборов, чтобы вернуть себе кресло в Белом доме. Он в очередной раз не признал поражение на выборах. Об этом сообщает NBC News.

В ходе своего выступления Трамп в очередной раз заявил о якобы многочисленных случаях нарушений и фальсификаций на выборах.

Под Киевом фабрика делала елочные игрушки с лого российской армии: вспыхнул скандал (видео)

Под Киевом на фабрике производили новогодние елочные украшения с символикой российской армии для продажи в РФ. На ситуацию обратил внимание неравнодушный украинец и обнародовал информацию в сети, вызвав массу возмущения.

Он снял на видео, как на Клавдиевской фабрике изготавливают елочные шары с советской звездой и надписью "российская армия". Мужчина отметил, что работники цеха препятствовали съемке и пытались его прогнать, причем с применением силы.

На Клавдиевской фабрике уже отреагировали на скандал и объяснили в своем заявлении, что новогодние игрушки они действительно делают по заказу и для сбыта на территории РФ, так как просто не смогли отказаться от российского рынка.

В Украину идут морозы до -26: какие регионы окажутся под ударом

В декабре в Украине ожидается несколько периодов наступления сильных холодов. Первый из них начался в воскресенье, 6 декабря, и продлится примерно до 9 числа. Второй выпал на конец месяца. Местами в Украине после католического Рождества ожидается до -22 ... -25 градусов. Детальный прогноз опубликовали синоптики Gismeteo.

Самые сильные морозы ударят по северо-востоку страны. Так, в Харьковской области в ближайшие дни и до 10 декабря в ночное время ожидается до -9 градусов. Следующие морозы ожидаются с 25 декабря и закончатся уже в новом году.