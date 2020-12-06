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Трамп заявил о нежелании ждать новых выборов, чтобы вернуться в Белый дом

Новина українською → Джорджия, Воскресенье 06 декабря 2020 05:39
Трамп заявил о нежелании ждать новых выборов, чтобы вернуться в Белый дом Фото: Дональд Трамп (wikimedia by Michael Vadon)
Автор: Артур Родивилов

Дональд Трамп, выступая в субботу перед сторонниками в штате Джорджия, заявил, что не хочет ждать следующих выборов, чтобы вернуть себе кресло в Белом доме. Он в очередной раз не признал поражение на выборах.

Об этом сообщает NBC News.

В ходе своего выступления Трамп в очередной раз заявил о якобы многочисленных случаях нарушений и фальсификаций на выборах.

"Мы также собираемся вернуть власть над Палатой представителей. Потом, в 2024 году, надеюсь, мне не придется быть кандидатом, мы собираемся снова выиграть Белый дом. Я не хочу ждать 2024 года. Я хочу вернуться на три недели назад", - добавил он.

Трамп вновь раскритиковал губернатора Джорджии Брайана Кемпа, которого до этого призывал созвать внеочередное заседание местного законодательного собрания для обсуждения итогов выборов, а также обеспечить проверку подлинности подписей американцев на избирательных бюллетенях.

Ранее кандидат от Демократической партии Джо Байден укрепил свою победу на выборах президента Соединенных Штатов Америки. Победу Байдена утвердил американский штат Калифорния.

Минюст США заявил об отсутствии значительных нарушений на выборах президента, которые могли бы свидетельствовать о фальсификации результатов голосования. В то же время Трамп продолжает утверждать обратное.

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