Иран взял ответственность за катастрофу МАУ, а суд запретил книгу о Стусе: новости за 19 октября

Иран взял на себя всю ответственность за авиакатастрофу МАУ, президент Владимир Зеленский назвал условие возвращения к жесткому карантину, суд принял решение запретить распространять книгу "Дело Василия Стуса". Подробнее о том, что произошло в понедельник, 19 октября, - в материале РБК-Украина

Иран согласился взять ответственность за катастрофу МАУ, - Енин

Иран взял на себя всю ответственность за авиакатастрофу украинского самолета "Международных авиалиний Украины" под Тегераном. При этом иранская сторона готова обеспечить одинаковый размер компенсации родственникам всех жертв независимо от их гражданства. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин, передает пресс-служба МИД.

При этом во время встречи с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифи, Енин заявил о необходимости непредвзятого и объективного расследования обстоятельств авиакатастрофы и призвал иранскую сторону обеспечить доступ ко всем соответствующих материалов.

Украина может вернуться к жесткому карантину. Зеленский назвал условие

Жесткий карантин в Украине будет введен при заболеваемости коронавирусом в более 9,5 тысяч случаев за сутки. Тогда сильно пострадает экономика. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на встрече с религиозными представителями.

"Критической для медицинской системы Украины ситуация станет, когда будет от 9,5 тысяч ежедневных заражений коронавирусом. Если иметь больше 9,5 тысяч инфицированных ежесуточно, мы будем вынуждены вводить жесткий карантин. Но тогда остановится экономика нашей страны и будет очень сложно всем ", - заявил Зеленский.

Реинтеграция Донбасса займет минимум 25 лет, - Резников

Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников считает, что полноценная реинтеграция Донбасса займет по меньшей мере 25 лет. По его словам, утверждения, что реинтеграция возможна за год-два, появляются из-за непонимания. Об это заявил Резников в интервью изданию "Зеркало недели".

По его словам, за год - два возможно лишь восстановление конституционного строя.

Суд запретил книгу о Стусе с упоминанием Медведчука

Дарницкий районный суд Киева принял решение запретить распространять книгу журналиста и историка Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса". Суд частично удовлетворил иск народного депутата от "Оппозиционной платформы - За життя" Виктора Медведчука.

Суд назвал "недостоверной и нарушающей личные неимущественные права Виктора Медведчука на уважение чести и достоинства, неприкосновенности деловой репутации" информацию, распространенную в нескольких разделах книги "Дело Василия Стуса".

Под Винницей девочка неожиданно умерла в школе: резко заболела голова

В Винницкой области в школе произошла трагедия. Второклассница на перемене пожаловалась на боль в голове, а уже через несколько минут и вовсе потеряла сознание. Ребенка попыталась спасти медсестра и медики скорой помощи, но их старания оказались напрасными. За полтора часа реанимации сердце так и не запустилось. У девочки не было никакой реакции на реанимацию, дефибриллятор, адреналин, и непрямой массаж.

Отец ребенка рассказал, что девочка была абсолютно здоровой, и не жаловалась на самочувствие и головную боль.

В Украину идут первые серьезные заморозки: синоптики назвали дату

В Украине средняя ночная температура упадет до -1… +2 градусов уже 20 октября. Уровни термометров в ночное время резко упадут с +10… +13 градусов в восточных областях по состоянию на 18 октября. Также синоптики предупредили о снижении средней дневной температуры. Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра.