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Иран согласился взять ответственность за катастрофу МАУ, - Енин

Новина українською → Киев, Понедельник 19 октября 2020 18:16
Иран согласился взять ответственность за катастрофу МАУ, - Енин Фото: Евгений Енин (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Иран взял на себя всю ответственность за авиакатастрофу украинского самолета "Международных авиалиний Украины" под Тегераном. При этом иранская сторона готова обеспечить одинаковый размер компенсации родственникам всех жертв независимо от их гражданства.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин, передает пресс-служба МИД.

При этом во время встречи с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифи, Енин заявил о необходимости непредвзятого и объективного расследования обстоятельств авиакатастрофы и призвал иранскую сторону обеспечить доступ ко всем соответствующих материалов.

"Прогресс в переговорном процессе по украинскому самолету будет способствовать нормализации сотрудничества с Ираном во всех сферах", - подчеркнул он.

Иранский дипломат заверил, что ни одна третья страна не будет влиять на политику Ирана в отношении Украины.

Напомним, 8 января этого года самолет Boeing 737 авиакомпании МАУ был сбит двумя иранскими ракетами во время вылета из аэропорта Тегерана. На борту самолета находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, никто из них не выжил. Иран утверждает, что самолет был поражен ракетами из-за человеческой ошибки.

Ранее сообщалось, что сегодня в Тегеране начался второй этап переговоров между Украиной и Ираном по делу о крушении самолета МАУ.

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