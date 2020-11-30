"Интеллектуальный локдаун" и выборы в Черновцах: новости за выходные

В Украине могут ввести "интеллектуальный локдаун", экзит-полы сообщают о победе Романа Кличука на выборах мэра Черновцов, на Донбассе сбили беспилотник боевиков. Подробнее о том, что произошло на выходных, 28-29 ноября, - в материале РБК-Украина

Правительство рассматривает вариант "интеллектуального локдауна", - Арахамия

Правительство рассматривает вариант "интеллектуального локдауна" в Украине. Он позволит не вводить те же жесткие ограничения, что и весной, по всей стране. Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказал глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия.

Народный депутат оценил вероятность ужесточения карантина в 90%, но отметил, что новые меры могут отличаться от локдауна, который Кабинет министров вводил весной.

В Черновцах мэром избран Кличук, - экзит-пол

Во втором туре выборов мэра Черновцов избран Роман Кличук. За него проголосовали около 60% избирателей. Об этом сообщают экзит-полы от "Института социологии Маковецкого" и "PGR consulting group".

Согласно опросу "Института социологии Маковецкого", по Кличук от "Единой альтернативы "проголосовали 59,1% избирателей, пришедших на участки. Опрос "PGR consulting group" показал, что за Кличука отдали голоса 61,1% избирателей.

В зоне ООС военные сбили беспилотник боевиков

В воскресенье, 29 ноября, в зоне ООС было зафиксировано одно нарушение перемирия. Боевики запускали беспилотник. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил.

Возле поселка Луганское в Донецкой области был зафиксирован беспилотник, который пересек линию разграничения. Военные сбили аппарат.

Трамп может заявить об участии в выборах-2024 во время инаугурации Байдена

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассматривает возможность объявить о намерении баллотироваться на пост главы государства в 2024 году. Он может заявить об участии в выборах во время церемонии инаугурации Джо Байдена в январе следующего года. Об этом сообщает The Daily Beast.

По данным издания, Трамп обсуждает со своими советниками вопросы, связанные с началом своей предвыборной кампании за четыре года до выборов.

В Киеве на журналистку напали во время прямого эфира (видео)

В Киеве 28 ноября во время прямого эфира с церемонии памяти жертв Голодомора неизвестный напал на журналистку NewsOne Виолетту Товкес. Мужчина в маске и капюшоне выбил микрофон и свечу из рук девушки и начал неразборчиво кричать. Также, мужчина толкнул журналистку. Так как шел прямой эфир, инцидент был записан на видео.

Правоохранители начали уголовное производство по факту препятствования журналистской деятельности.