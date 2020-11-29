Полиция возбудила уголовное дело по факту нападения на журналистку NewsОne

Во время церемонии почтения памяти жертв Голодомора у журналистки NEWSONE неизвестный отобрал микрофон и разбил лампадку. Полиция по данному факту открыла уголовное производство.

Об этом сообщил депутат от Слуги народа Александр Качура в Telegram.

Он направил депутатское обращение с требованием возбудить уголовное дело. Также он потребовал публичной реакции генпрокурора, министра внутренних дел и руководителя Национальной полиции.

В полиции сообщили, что правоохранители начали уголовное производство по факту препятствования журналистской деятельности.

Полиция открыла дело по ч. 1 ст. 171 (Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или ареста на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет.

Напомним, что ранее главного редактора украинского издания жестоко избили на улице

К слову, в апреле Национальная полиция открыла три уголовных производства по фактам нападения на журналистов двух телеканалов в Киеве.