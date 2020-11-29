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В зоне ООС военные сбили беспилотник боевиков

Новина українською → Донбасс, Воскресенье 29 ноября 2020 18:56
В зоне ООС военные сбили беспилотник боевиков Фото: украинские военные в зоне ООС (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: Роман Тверденко

В воскресенье, 29 ноября, в зоне ООС было зафиксировано одно нарушение перемирия. Боевики запускали беспилотник.

Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил.

Возле поселка Луганское в Донецкой области был зафиксирован беспилотник, который пересек линию разграничения. Военные сбили аппарат.

Также продолжаются работы по разминированию. Саперы госслужбы по чрезвычайным ситуациям разминировали шесть гектаров и передали на уничтожение 137 взрывоопасных предметов.

Утром сообщалось, что за прошедшие сутки, 28 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники девять раз нарушили достигнутые мирные договоренности. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений не было.

Напомним, на этой неделе на Донбассе погиб украинский военный. Военнослужащий был убит пулей вражеского снайпера.

Кроме этого, РБК-Украина писало, что в Украине пропавшими без вести считаются 69 военнослужащих Вооруженных сил Украины. Основные проблемы связаны с поиском пропавших без вести на оккупированных территориях.

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