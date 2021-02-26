UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Хранить COVID-вакцину Pfizer теперь можно в обычной морозильной камере

Автор: Андрей Василюк

25 февраля Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) разрешило транспортировку COVID-вакцины Pfizer/BioNTech в обычных морозильных камерах в течение двух недель. Ранее разрешалось хранение при температуре от -80ºC до-60ºC.

Об этом сообщает пресс-служба американского регулятора.

Отмечается, что транспортировка и хранение в обычных морозильных камерах разрешается для неразбавленных замороженных флаконов вакцины Pfizer/BioNTech.

"Сегодня Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США объявило, что позволяет транспортировку и хранение неразбавленных замороженных флаконов вакцины Pfizer-BioNTech от COVID-19 при обычных температурах, которые обычно используются в морозильных камерах для фармацевтических препаратов, в течение периода до двух недель", - говорится в сообщении.

Регулятор объяснил, что такие условия являются альтернативой желаемому хранению неразбавленных флаконов в морозильной камере со сверхнизкой температурой от -80 ° C до -60 ° C. Изменения внесли в бюллетень для медицинских работников, осуществляющих вакцинацию.

"Эта альтернативная температура транспортировки и хранения неразведенных флаконов является достаточной и позволяет транспортировать и хранить флаконы в более гибких условиях. Альтернативная температура транспортировки и хранения поможет облегчить бремя закупки мощного холодильного оборудования для мест вакцинации и должна помочь доставить вакцину до большего количества мест", - объяснил такое решение доктор медицинских наук, директор Центра FDA по оценке и исследований биологических препаратов Питер Маркс.

Напомним, по информации Офиса президента, вакцина против COVID-19 американской компании Pfizer прибудет в Украину в начале марта. Поставки будут осуществляться по глобальному механизму COVAX.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Коронавирус
Читайте также
Минздрав ждет результаты анализов на новые штаммы COVID на следующей неделе
В Минздраве объяснили рост случаев коронавируса в Украине
Блокпосты и проезд по пропускам: какие ограничения действуют на Прикарпатье
Прогноз погоды