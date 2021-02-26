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Зберігати COVID-вакцину Pfizer тепер можна у звичайній морозильній камері

Автор: Андрій Василюк

25 лютого Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) дозволило транспортування COVID-вакцини Pfizer/BioNTech у звичайних морозильних камерах протягом двох тижнів. Раніше дозволялося зберігання лише при температурі від -80ºC до -60ºC.

Про це повідомляє прес-служба американського регулятора.

Зазначається, що транспортування і зберігання у звичайних морозильних камерах дозволяється для нерозбавлених заморожених флаконів вакцини Pfizer/BioNTech.

"Сьогодні Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США оголосило, що дозволяє транспортування і зберігання нерозбавлених заморожених флаконів вакцини Pfizer-BioNTech від COVID-19 при звичайних температурах, які зазвичай використовуються в морозильних камерах для фармацевтичних препаратів, протягом періоду до двох тижнів", - йдеться в повідомленні.

Регулятор пояснив, що такі умови є альтернативою бажаному зберіганню нерозбавлених флаконів у морозильній камері з наднизькою температурою від -80 ° C до -60 ° C. Зміни внесли в Інформаційний бюлетень для медичних працівників, які здійснюють вакцинацію.

"Ця альтернативна температура транспортування та зберігання нерозведених флаконів є достатньою і дозволяє транспортувати та зберігати флакони в більш гнучких умовах. Альтернативна температура транспортування та зберігання допоможе полегшити тягар закупівлі потужного холодильного обладнання для місць вакцинації та повинна допомогти доставити вакцину до більшої кількості місць", - пояснив таке рішення доктор медичних наук, директор Центру FDA з оцінки та досліджень біологічних препаратів Пітер Маркс.

Нагадаємо, за інформацією Офісу президента, вакцина проти COVID-19 американської компанії Pfizer прибуде в Україну на початку березня. Поставки будуть здійснюватися за глобальним механізмом COVAX.

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