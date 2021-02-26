Зберігати COVID-вакцину Pfizer тепер можна у звичайній морозильній камері

Зазначається, що транспортування і зберігання у звичайних морозильних камерах дозволяється для нерозбавлених заморожених флаконів вакцини Pfizer/BioNTech.

"Сьогодні Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США оголосило, що дозволяє транспортування і зберігання нерозбавлених заморожених флаконів вакцини Pfizer-BioNTech від COVID-19 при звичайних температурах, які зазвичай використовуються в морозильних камерах для фармацевтичних препаратів, протягом періоду до двох тижнів", - йдеться в повідомленні.

Регулятор пояснив, що такі умови є альтернативою бажаному зберіганню нерозбавлених флаконів у морозильній камері з наднизькою температурою від -80 ° C до -60 ° C. Зміни внесли в Інформаційний бюлетень для медичних працівників, які здійснюють вакцинацію.

"Ця альтернативна температура транспортування та зберігання нерозведених флаконів є достатньою і дозволяє транспортувати та зберігати флакони в більш гнучких умовах. Альтернативна температура транспортування та зберігання допоможе полегшити тягар закупівлі потужного холодильного обладнання для місць вакцинації та повинна допомогти доставити вакцину до більшої кількості місць", - пояснив таке рішення доктор медичних наук, директор Центру FDA з оцінки та досліджень біологічних препаратів Пітер Маркс.