ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Ермак о протестах возле ОП: участники акции были настроены на провокацию конфликта

Новина українською → Киев, Понедельник 22 марта 2021 20:15
Ермак о протестах возле ОП: участники акции были настроены на провокацию конфликта Фото: последствия субботних протестов возле Офиса президента (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Роман Тверденко

Участники акции возле Офиса президента Украины в субботу, 20 марта, были настроены изначально на конфликт. И их поведение было недопустимым, особенно во время войны.

Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак во время онлайн-встречи с послами Евросоюза и стран "Большой семерки".

По его мнению, что в субботу возле здания ОП проходил не мирный протест.

"Люди, которые пришли на улицу Банковую, были настроены на провокацию конфликта. То, что происходило в субботу, абсолютно недопустимо для демократического государства, которое находится в состоянии войны и очень дорогой ценой завоевала свое право на свободу и независимость", - отметил он.

Напомним, в субботу, 20 марта, в Киеве произошли беспорядки под Офисом президента, где проходила акция в поддержку активиста Сергея Стерненко. Участники акции забросали здание файерами и петардами, обрисовали стены краской, разбили стекла, а также подожгли табличку.

После беспорядков полиция задержала одного из участников акции, который, по версии правоохранителей, повредил дверь Офиса президента. Задержанному уже предъявили обвинение.

На следующий день в Офисе президента оценили ущерб, причиненный участниками акции протеста.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика протест Офис президента
NEWS
Как будет работать транспорт в Киеве в локдаун: официальное решение
Как будет работать транспорт в Киеве в локдаун: официальное решение
DAILY
Шаг вправо. Как команда президента Зеленского ищет свою идеологию
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Шаг вправо. Как команда президента Зеленского ищет свою идеологию