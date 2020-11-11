ru ua
News Выборы 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Промокоды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Ситуация в Армении: задержан лидер оппозиции, люди требуют отставки Пашиняна

Новина українською → Ереван, Среда 11 ноября 2020 11:27
Ситуация в Армении: задержан лидер оппозиции, люди требуют отставки Пашиняна Фото: Гагик Царукян (wikimedia by)
Автор: Анастасия Рокитна

Лидера партии "Процветающая Армения" Гагика Царукяна задержала Служба нацбезопасности Армении. Задержаны практически все лидеры митинга в Ереване.

Об этом пресс-секретарь Царукяна сообщила журналистам на брифинге, сообщает агенство "Новости Армении".

Полиция задерживает всех, кто пришел на площадь Свободы в центре Еревана. Именно сторонники оппозиции проводят митинг против решения премьер Армении Никола Пашиняна подписать соглашение по Карабаху. Протестующие в Ереване требуют отставки Пашиняна.

Силовики объясняют задержания запретом массовых собраний в условиях действующего в государстве режима военного положения. В центр Еревана стягиваются дополнительные силы полиции.

Протесты начались после того, когда стало известно о подписании Армении с Азербайджаном и Россией соглашения о прекращении боевых действий в Карабахе. Люди устроили погром в здании правительства Армении в Ереване.

Протестующие без сопротивления правоохранителей ворвались в зал заседаний Национального Собрания Армении.

Кроме того, в ходе протестов избили спикера парламента Армении Арарата Мирзояна.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Происшествия протест Армения Никол Пашинян
NEWS
Только две партии проходят во все облсоветы, одна - в советы облцентров
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Только две партии проходят во все облсоветы, одна - в советы облцентров
DAILY
До последней капли: как Украина и Россия "сражаются" за крымскую воду
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина До последней капли: как Украина и Россия "сражаются" за крымскую воду