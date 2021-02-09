Космический зонд ОАЭ впервые вышел на орбиту Марса
Космический зонд "Надежда" Объединенных Арабских Эмиратов успешно вышел на орбиту Марса. ОАЭ продолжают свою первую космическую миссию на Марс.
Об этом сообщило агентство Reuters.
Космический зонд достиг Марса и успешно вышел на орбиту планеты после семи месяцев путешествия к ней. Это позволило начать отправку данных об атмосфере и климате Марса.
Так, ОАЭ стали пятым космическим государством, которое достигло Марса с помощью первого арабского межпланетного зонда. Марсианская программа является частью усилий ОАЭ по развитию своего научного и технологического потенциала.
На успешный выход на орбиту зонда "Надежда" отреагировал президент Владимир Зеленский. Он пожелал партнерам успехов в исследовании космоса.
"Поздравления эмиратским друзьям в связи с успешным достижением зондом "Надежда" орбиты Марса. Желаю нашим партнерам новых свершений в деле исследования космоса", - написал он в Twitter.
Аппарат, оснащенный тремя камерами, позволяющими вести наблюдения за атмосферой Марса, должен оставаться на орбите в течение всего марсианского года, продолжительность которого почти вдвое дольше земного.
Космический зонд впервые проведет изучение нижних слоев атмосферы, где формируется марсианская погода, в том числе пылевые бури.
Напомним, ОАЭ отправили космический зонд "Надежда" на Марс летом прошлого года. Цель миссии ОАЭ на Марс - изучить атмосферу, климатические условия и смену времен года.