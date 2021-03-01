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"Ожидаем транш в этом году": у Зеленского рассказали о сотрудничестве с МВФ

Автор: Андрей Василюк

Очередной транш Международного валютного фонда Украина ожидает в этом году. Для его получения ВР должна принять некоторые законопроекты.

Об этом заявил советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко в эфире канала "Украина 24", передает пресс-служба ОП.

Он пояснил, что для получения очередного транша Верховная Рада должна принять изменения в законодательство.

"Мы ожидаем, что получим в этом году транш МВФ. У нас программа рассчитана на 5 миллиардов долларов - 2,1 миллиарда мы уже получили", - отметил он.

Устенко заявил, что требования программы сотрудничества с МВФ совпадают с программой Зеленского. Речь идет, в частности, о необходимости судебной реформы и обеспечении функционирования антикоррупционной инфраструктуры.

По словам советника, для внесения изменений в украинское законодательство в части судебной системы президент проводил много встреч, общался с украинскими и иностранными экспертами и убеждал депутатов Верховной Рады.

"Программа происходит. Как только будут проголосованы в Верховной Раде соответствующие законодательные инициативы президента, мы можем сказать, что с нашей стороны мы выполнили то, что обещали. Обещали выполнить не только МВФ - мы не делаем это для кого-то, мы делаем это для украинского народа", – заверил Устенко.

Он добавил, что успешное сотрудничество с МВФ даст Украине возможность делать более выгодные заимствования на международном рынке и является хорошим сигналом для иностранных инвесторов. Также он сказал, что 2020-й был сложным в вопросе привлечения инвестиций, но украинская экономика может получить около 3 млрд долларов прямых иностранных инвестиций в текущем году.

Напомним, миссия МВФ работала в период с 21 по 23 декабря 2020 года и с 11 января по 12 февраля 2021 года. В итоге стороны не договорились о пересмотре программы Stand-by, что привело бы к выделению очередного транша.

Как сообщало РБК-Украина, глава Национального банка Украины (НБУ) Кирилл Шевченко заявил, что ожидает получить 2,2 млрд долларов в виде трех траншей от Международного валютного фонда в 2021 году.

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