ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

"Ожидаем транш в этом году": у Зеленского рассказали о сотрудничестве с МВФ

Новина українською → Украина, Понедельник 01 марта 2021 20:33
"Ожидаем транш в этом году": у Зеленского рассказали о сотрудничестве с МВФ Фото: МВФ (flickr.com.worldbank)
Автор: Андрей Василюк

Очередной транш Международного валютного фонда Украина ожидает в этом году. Для его получения ВР должна принять некоторые законопроекты.

Об этом заявил советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко в эфире канала "Украина 24", передает пресс-служба ОП.

Он пояснил, что для получения очередного транша Верховная Рада должна принять изменения в законодательство.

"Мы ожидаем, что получим в этом году транш МВФ. У нас программа рассчитана на 5 миллиардов долларов - 2,1 миллиарда мы уже получили", - отметил он.

Устенко заявил, что требования программы сотрудничества с МВФ совпадают с программой Зеленского. Речь идет, в частности, о необходимости судебной реформы и обеспечении функционирования антикоррупционной инфраструктуры.

По словам советника, для внесения изменений в украинское законодательство в части судебной системы президент проводил много встреч, общался с украинскими и иностранными экспертами и убеждал депутатов Верховной Рады.

"Программа происходит. Как только будут проголосованы в Верховной Раде соответствующие законодательные инициативы президента, мы можем сказать, что с нашей стороны мы выполнили то, что обещали. Обещали выполнить не только МВФ - мы не делаем это для кого-то, мы делаем это для украинского народа", – заверил Устенко.

Он добавил, что успешное сотрудничество с МВФ даст Украине возможность делать более выгодные заимствования на международном рынке и является хорошим сигналом для иностранных инвесторов. Также он сказал, что 2020-й был сложным в вопросе привлечения инвестиций, но украинская экономика может получить около 3 млрд долларов прямых иностранных инвестиций в текущем году.

Напомним, миссия МВФ работала в период с 21 по 23 декабря 2020 года и с 11 января по 12 февраля 2021 года. В итоге стороны не договорились о пересмотре программы Stand-by, что привело бы к выделению очередного транша.

Как сообщало РБК-Украина, глава Национального банка Украины (НБУ) Кирилл Шевченко заявил, что ожидает получить 2,2 млрд долларов в виде трех траншей от Международного валютного фонда в 2021 году.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Финансы МВФ
NEWS
США выделят Украине 125 млн долларов военной помощи
США выделят Украине 125 млн долларов военной помощи
DAILY
На грани мира. Что происходит на Донбассе и готова ли Украина к "ответу Путина"
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора На грани мира. Что происходит на Донбассе и готова ли Украина к "ответу Путина"