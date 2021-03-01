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"Очікуємо на транш в цьому році": у Зеленського розповіли про співпрацю з МВФ

Новость на русском → Україна, Понеділок 01 березня 2021 20:33
"Очікуємо на транш в цьому році": у Зеленського розповіли про співпрацю з МВФ Фото: МВФ (flickr.com.worldbank)
Автор: Андрій Василюк

Черговий транш Міжнародного валютного фонду Україна очікує цьогоріч. Для його отримання ВР має ухвалити деякі законопроекти.

Про це заявив радник президента України з економічних питань Олег Устенко в ефірі каналу "Україна 24", передає прес-служба ОП.

Він пояснив, що для отримання чергового траншу Верховна Рада має ухвалити зміни до законодавства.

"Ми очікуємо, що отримаємо в цьому році транш МВФ. У нас програма розрахована на 5 мільярдів доларів - 2,1 мільярда ми вже отримали", - зазначив він.

Устенко заявив, що вимоги програми співпраці з МВФ збігаються з програмою Зеленського. Йдеться, зокрема, про необхідність судової реформи та забезпечення функціонування антикорупційної інфраструктури.

За словами радника, для внесення змін в українське законодавство в частині судової системи президент проводив багато зустрічей, спілкувався з українськими та іноземними експертами й переконував депутатів Верховної Ради.

"Програма відбувається. Як тільки будуть проголосовані у Верховній Раді відповідні законодавчі ініціативи президента, ми можемо сказати, що з нашого боку ми виконали те, що обіцяли. Обіцяли виконати не тільки МВФ - ми не робимо це для когось, ми робимо це для українського народу", – сказав Устенко.

Він додав, що успішна співпраця з МВФ дасть Україні змогу робити більш вигідні запозичення на міжнародному ринку і є хорошим сигналом для іноземних інвесторів. Також він сказав, що 2020-й був складним у питанні залучення інвестицій, але українська економіка може отримати близько 3 млрд доларів прямих іноземних інвестицій у поточному роцi.

Нагадаємо, місія МВФ працювала у період з 21 по 23 грудня 2020 року та з 11 січня по 12 лютого 2021 року. В результаті сторони не домовилися про перегляд програми Stand-by, що призвело б до виділення чергового траншу.

Як повідомляло РБК-Україна, глава Національного банку України (НБУ) Кирило Шевченко заявив, що очікує отримати 2,2 млрд доларів у вигляді трьох траншів від Міжнародного валютного фонду у 2021 році.

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