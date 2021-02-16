Укрепление курса до 27 гривен за доллар: прогноз аналитика до конца февраля

"Поэтому мы ожидаем, что, хоть и постепенно, но курс гривны продолжит двигаться в сторону 27 грн/доллар и завершит месяц в интервале 27-27,5 грн/доллар", - отметил он.

Аналитик напомнил, что на прошлой неделе гривна ослабла, несмотря на ожидания начала длительного сезонного укрепления. Интервенции НБУ выросли и изменили тенденцию, приблизив курс до уровня 28 грн/доллар.

"Активные интервенции в понедельник и особенно вторник ликвидировали избыточное предложение валюты от нерезидентов, но отсутствие продаж валюты экспортерами для уплаты налогов сместило баланс на рынке в сторону спроса. А интервенции НБУ в четверг добавили давления на гривну и усилили ее ослабление", - добавил он.

Как отметил аналитик, уже на этой неделе курс гривны вернется к тренду на укрепление.

"На этой неделе мы ожидаем возврата курса гривны к укреплению на фоне высокого предложения валюты со стороны экспортеров и портфельных инвесторов при условии более сдержанного выкупа валюты Нацбанком", - отметил Котович.