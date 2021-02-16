Укріплення курсу до 27 гривень за долар: прогноз аналітика до кінця лютого

"Тому ми очікуємо, що, хоч і поступово, але курс гривні продовжить рухатися в бік 27 грн/долар і завершить місяць у діапазоні 27-27,5 грн/долар", - зазначив він.

Аналітик нагадав, що минулого тижня гривня послабилася попри очікування початку тривалого сезонного укріплення. Інтервенції НБУ зросли та змінили тенденцію, наблизивши курс до рівня 28 грн/долар.

"Активні інтервенції в понеділок та особливо у вівторок ліквідували надмірну пропозицію валюти від нерезидентів, але відсутність продажу валюти експортерами для сплати податків змістила баланс на ринку в бік попиту. А інтервенції НБУ у четвер додали тиску на гривню і посилили її ослаблення", - додав він.

Як зазначив аналітик, вже цього тижня курс гривні повернеться до тренду на укріплення.

"Цього тижня ми очікуємо повернення курсу гривні до укріплення на тлі високої пропозиції валюти з боку експортерів і портфельних інвесторів за умови більш стриманого викупу валюти Нацбанком", - зазначив Котович.