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Компенсации пенсионерам старше 75 лет по 400 гривен отложили на конец года

Новина українською → Киев, Вторник 23 февраля 2021 10:31
Компенсации пенсионерам старше 75 лет по 400 гривен отложили на конец года Фото: деньги (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров Украины решил отложить начало выплат пенсионерам от 75 до 80 лет компенсации по 400 гривен с 1 июля на 1 октября 2021 года. Соответствующее решение принято на внеочередном заседании правительства 22 февраля 2021 года.

Постановление № 127 обнародовано на Правительственном портале.

Кроме того, отменяется норма, согласно которой начиная с 1 марта 2022 года размеры ежемесячной компенсационной выплаты будут увеличиваться на соответствующий коэффициент.

Постановлением также устанавливается порядок перерасчет пенсий с 1 марта 2021 года. Ежегодная индексация производится с применением коэффициента увеличения показателя средней заработной платы, учитывается для исчисления пенсии, в размере 1,11. В случае, когда размер повышения не достигает 100 гривен, устанавливается ежемесячная доплата к пенсии.

Как сообщало РБК-Украина, в бюджете Пенсионного фонда на 2021 год предусмотрены средства на компенсационные выплаты лицам, которым исполнилось 80 лет и старше 75 лет. Бюджет ПФУ утвержденный Кабинетом министров.

Напомним, в сентябре 2020 года Кабинет министров принял постановление "Некоторые вопросы повышения пенсионных выплат для отдельных категорий лиц в 2021 году". Постановлением установлена дата ежегодной индексации пенсий - 1 марта.

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