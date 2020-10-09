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США обеспокоены решением Совета НБУ выразить недоверие Рожковой и Сологубу

Автор: Александр Белоус

Соединенные Штаты солидарны с позицией МВФ

Соединенные Штаты обеспокоены решением Совета Национального банка Украины объявить выговор и выразить недоверие первому заместителю главы НБУ Екатерине Рожковой и заместителю главы Дмитрию Сологубу. США поддерживают в этом вопросе позицию Международного валютного фонда.

Об этом говорится в заявлении посольства США в Киеве Facebook.

"Мы разделяем обеспокоенность МВФ по поводу недавнего голосования Совета НБУ за выговор заместителям главы НБУ Рожковій и Сологубу. Крепкий и независимый Национальный банк имеет критически важное значение для дальнейшего экономического развития Украины", - говорится в заявлении.

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Как сообщало РБК-Украина, Совет Национального банка Украины 2 октября приняла решение объявить выговор и выразить недоверие первому заместителю главы НБУ Екатерине Рожковой и заместителю председателя Дмитрию Сологубу.

Международный валютный фонд отреагировал на решение Совета НБУ относительно двух членов правления Национального банка Украины Екатерины Рожковой и Дмитрия Сологуба. МВФ советует Украине придерживаться принципов независимости центробанка.

Главы НБУ Кирилл Шевченко заявил, что причиной выговоров и выражения недоверия Советом НБУ Рожковой и Сологубу стала их публичная позиция.

Первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова считает, что решение Совета Национального банка Украины - это тревожный сигнал для независимости НБУ.

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