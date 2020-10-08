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МВФ отреагировал на выговор Рожковой и Сологубу

Новина українською → Киев, Четверг 08 октября 2020 11:08
МВФ отреагировал на выговор Рожковой и Сологубу Фото: Йоста Люнгман (www.imf.org)
Автор: Александр Белоус

МВФ советует Украине придерживаться принципов независимости центробанка

Международный валютный фонд отреагировал на решение Совета НБУ относительно двух членов правления Национального банка Украины Екатерины Рожковой и Дмитрия Сологуба. Заявление сделал Йоста Люнгман, постоянный представитель МВФ в Украине.

Об этом сообщили в представительстве МВФ.

Как отметил Люнгман, обеспечение ответственности правления НБУ должно производиться согласно принципам управления Национальным банком. Эти критерии управления были разработаны в консультациях со специалистами МВФ в течение предыдущих программ, которые поддерживались Международным валютным фондом.

"Эти принципы сработали как на пользу НБУ, так и в целом для экономики Украины. Их соблюдение усилило доверие к НБУ как к независимому и профессиональному центробанку, предоставив политике Нацбанка больше надежности и эффективности", - говорится в заявлении.

Как сообщало РБК-Украина, Совет Национального банка Украины 2 октября принял решение объявить выговор и выразить недоверие первому заместителю главы НБУ Екатерине Рожковой и заместителю главы Дмитрию Сологубу.

Первый заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова считает, что решение Совета Национального банка Украины - это тревожный сигнал для независимости НБУ.

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