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США обеспокоены решением Совета НБУ выразить недоверие Рожковой и Сологубу

Новина українською → Киев, Пятница 09 октября 2020 13:38
США обеспокоены решением Совета НБУ выразить недоверие Рожковой и Сологубу Фото: посольство США в Киеве (ua.usembassy.gov)
Автор: Александр Белоус

Соединенные Штаты солидарны с позицией МВФ

Соединенные Штаты обеспокоены решением Совета Национального банка Украины объявить выговор и выразить недоверие первому заместителю главы НБУ Екатерине Рожковой и заместителю главы Дмитрию Сологубу. США поддерживают в этом вопросе позицию Международного валютного фонда.

Об этом говорится в заявлении посольства США в Киеве Facebook.

"Мы разделяем обеспокоенность МВФ по поводу недавнего голосования Совета НБУ за выговор заместителям главы НБУ Рожковій и Сологубу. Крепкий и независимый Национальный банк имеет критически важное значение для дальнейшего экономического развития Украины", - говорится в заявлении.

США обеспокоены решением Совета НБУ выразить недоверие Рожковой и Сологубу

Как сообщало РБК-Украина, Совет Национального банка Украины 2 октября приняла решение объявить выговор и выразить недоверие первому заместителю главы НБУ Екатерине Рожковой и заместителю председателя Дмитрию Сологубу.

Международный валютный фонд отреагировал на решение Совета НБУ относительно двух членов правления Национального банка Украины Екатерины Рожковой и Дмитрия Сологуба. МВФ советует Украине придерживаться принципов независимости центробанка.

Главы НБУ Кирилл Шевченко заявил, что причиной выговоров и выражения недоверия Советом НБУ Рожковой и Сологубу стала их публичная позиция.

Первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова считает, что решение Совета Национального банка Украины - это тревожный сигнал для независимости НБУ.

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