США стурбовані рішенням Ради НБУ висловити недовіру Рожковій та Сологубу

Сполучені Штати солідарні з позицією МВФ

Сполучені Штати стурбовані рішенням Ради Національного банку України оголосити догану і висловити недовіру першому заступнику голови НБУ Катерині Рожковій та заступнику голови Дмитру Сологубу. США підтримують у цьому питанні позицію Міжнародного валютного фонду.

Про це йдеться в заяві посольства США у Києві у Facebook.

"Ми поділяємо стурбованість МВФ з приводу нещодавнього голосування Ради НБУ за догану заступникам голови НБУ Рожковій та Сологубу. Міцний та незалежний Національний банк має критично важливе значення для подальшого економічного розвитку України", - йдеться в заяві.

Як повідомляло РБК-Україна, Рада Національного банку України 2 жовтня ухвалила рішення оголосити догану і висловити недовіру першому заступнику голови НБУ Катерині Рожковій та заступнику голови Дмитру Сологубу.

Міжнародний валютний фонд відреагував на рішення Ради НБУ щодо двох членів правління Національного банку України Катерини Рожкової і Дмитра Сологуба. МВФ радить Україні дотримуватися принципів незалежності центробанку.

Голова НБУ Кирило Шевченко заявив, що причиною доган та висловлення недовіри Радою НБУ першому заступнику голови НБУ Катерині Рожковій та заступнику голови Дмитру Сологубу стала їхня публічна позиція.

Перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова вважає, що рішення Ради Національного банку України - це тривожний сигнал для незалежності НБУ.